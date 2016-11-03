Страны ОПЕК за октябрь нарастили добычу нефти до 34 миллионов баррелей в сутки

Страны ОПЕК нарастили за октябрь добычу нефти до 34 миллионов баррелей в сутки. Этим не преминули воспользоваться рынки – цена за бочку марки «Брент» упала ниже 47 долларов.

Кстати, в сентябре участники картеля договорились сократить добычу черного золота, чтобы стабилизировать рынок.

Исключение было сделано лишь для нескольких стран, среди которых Иран. А следующая встреча ОПЕК состоится в Австрии 30 ноября. Там снова будут обсуждать цены на нефть, как спасти рынок и что делать с теми, кто не хочет хоть немного сократить добычу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.