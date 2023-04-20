Союзники увеличивают передачу боевых самолетов, спецтехники и снарядов Киеву. Государства-члены НАТО уже оказали военную помощь на сто пятьдесят миллионов евро. Такую цифру озвучил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который находится в Украине.

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев, где встретился в украинским президентом Зеленским, пишет РИА Новости. Фонд Альянса оказывает срочную поддержку Украине, увеличивают поставку вооружений и союзники, отметил Генсек. Ранее он неоднократно публично озвучивал, что НАТО не является сторонником конфликта.

Украинские представители власти и западные чиновники ранее неоднократно анонсировали скорое начало контрнаступательной операции. В СМИ фигурировала даже дата ее начала: последний день апреля. Руководитель запорожского движения Рогов «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что озвученное в средствах массовой информации время Ч совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. Он отметил, что поклоняющийся фашистской идеологии нацистский режим вполне может приурочить контрнаступление к этой дате.