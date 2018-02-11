Обломки Ан-148 разбросаны в радиусе километра: что известно о трагедии

Новости России. В Подмосковье разбился пассажирский самолет. На борту лайнера был 71 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Авиакатастрофа произошла недалеко аэропорта «Домодедово». Самолет, который следовал по маршруту Москва–Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России.

И все же, как сообщили в МИД Беларуси, ситуацию пристально отслеживают наши дипломаты в Москве. Сейчас на месте крушения продолжаются поисковые работы.

Борт Ан-148 согласно штатному расписанию вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск, однако уже через несколько минут пропал с радаров. Тишина была и в эфире. Экипаж не отвечал.

Вскоре на пульт МЧС начали поступать звонки. Взволнованные люди сообщали о падении самолета. «Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское». Очевидцы крушения самолёта Ан-148

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Для проверки информации были направлены машины МЧС, скорой и полиции. Однако подъехать к месту крушения техника не смогла. Спасателям пришлось пробираться по сугробам пешком. По последним данным, обломки разбившегося Ан-148 разбросаны в радиусе километра, пожара нет. Выжить кому-либо не удалось. На борту самолета находился 71 человек. Из них 65 пассажиров и шесть –членов экипажа.