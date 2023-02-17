Стоит ли разрешать погоню борзых за зайцем? В Испании идёт спор зоозащитников и приверженцев традиционной охоты

В Испании продолжается противостояние зоозащитников и приверженцев традиционного для страны вида охоты. Погоня борзых за зайцем – уже давно скорее развлечение для публики, чем способ прокормить себя, но во времена всеобъемлющей гуманности остро стал вопрос: быть или не быть. Еще один шокирующий обычай. Каждую весну, когда заканчивается сезон охоты, псов либо выгоняют на улицу, либо убивают.

Луис Анхель Вегас, глава Испанской федерации борзых:

Мы не хотим, чтобы они покончили с нашими увлечениями и нашим образом жизни, не только с борзыми, но и с образом жизни сельского мира.

В турецком городе Искендерун достали собаку из-под обломков. Ее хозяева тоже живы – подробности здесь.

Закон, направленный на укрепление прав животных в Испании, изменит порядок обращения с ними в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах, превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. А те, кто жестоко обращается с братьями нашими меньшими, получат тюремные сроки. Они грозят и тем, кто использует борзых для охоты. В этом бизнесе не все так просто. Собаки, не проявившие себя перед хозяином, оказываются брошенными на произвол судьбы.