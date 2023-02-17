Стоит ли разрешать погоню борзых за зайцем? В Испании идёт спор зоозащитников и приверженцев традиционной охоты
В Испании продолжается противостояние зоозащитников и приверженцев традиционного для страны вида охоты. Погоня борзых за зайцем – уже давно скорее развлечение для публики, чем способ прокормить себя, но во времена всеобъемлющей гуманности остро стал вопрос: быть или не быть. Еще один шокирующий обычай. Каждую весну, когда заканчивается сезон охоты, псов либо выгоняют на улицу, либо убивают.
Луис Анхель Вегас, глава Испанской федерации борзых:
Мы не хотим, чтобы они покончили с нашими увлечениями и нашим образом жизни, не только с борзыми, но и с образом жизни сельского мира.
В турецком городе Искендерун достали собаку из-под обломков. Ее хозяева тоже живы – подробности здесь.
Закон, направленный на укрепление прав животных в Испании, изменит порядок обращения с ними в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах, превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. А те, кто жестоко обращается с братьями нашими меньшими, получат тюремные сроки. Они грозят и тем, кто использует борзых для охоты. В этом бизнесе не все так просто. Собаки, не проявившие себя перед хозяином, оказываются брошенными на произвол судьбы.
Наталья Альгаба, работник приюта для животных:
Несмотря на все, что они пережили до прибытия сюда, несмотря на все зверства, которые были совершены над брошенными собаками, у них все еще есть мужество проявлять любовь к людям. Людям, которые бросают собак, могут ли они делать такие варварские вещи с теми, кто действительно проявляет к нам безусловную любовь? Они, несмотря на все, что они пережили, продолжают проявлять любовь к нам.
В настоящее время в этих стенах предоставляет приют для 600 охотничьих собак, в основном борзых. Раньше они были чьими-то любимцами. Пока легально существует такое садистское развлечение, как охота, страдания животных неизбежны, уверяют зоозащитники.
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