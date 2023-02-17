В турецком городе Искендерун достали собаку из-под обломков. Её хозяева тоже живы

Жизнеутверждающая история из районов Турции, пострадавших от землетрясения. Из-под обломков дома в городе Искендерун спасли собаку. Первым делом ей предложили попить и успокоили проглаживанием.

Стоит ли разрешать погоню борзых за зайцем? В Испании идет спор зоозащитников и приверженцев традиционной охоты – подробности здесь.

По словам очевидцев, с ее хозяевами тоже относительно все в порядке. Сейчас они на реабилитации в одной из больниц. Собачка по кличке Памук находится на попечении соседей.