Совсем скоро европейским политикам и ангажированным политтехнологам станет не до распространения фейков и всякого рода инсинуаций, чтобы расшатать ситуацию в нашей стране. Перед ними возникла реальная проблема – как сохранить свое лицо, а заодно и все европейское сообщество. Его грозит подорвать газовая бомба, которую подложил под Евросоюз Киев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС вдруг поняли, чем грозит прекращение транзита российского газа через Украину в Европу. А именно: катастрофой. Первые отчаянные голоса уже раздались в Германии. Скрупулезные немцы подсчитали, во что обойдется Европе самовольство Киева, хотя, конечно, не без западной подсказки.

Оно уже привело к росту цен на голубое топливо. Теперь его стоимость около 530 евро за тысячу кубометров. И это пока. Цены продолжат расти. А европейские политики прекрасно понимают, чем это может обернуться для их избирателей. От чьих голосов зависит их карьера.