Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

Новости Франции. На аукцион в Париже выставлены сапоги, предположительно принадлежавшие Наполеону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доказательство аутентичности пары – клеймо сапожника, у которого обувался император.

Специалисты предполагают, что Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены, где скончался в 1821 году. Во Францию обувь привез адъютант, сопровождавший его в ссылке.

Торги пройдут в Париже 30 ноября. Стартовая цена лота – 80 тысяч евро.