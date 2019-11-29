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Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

29 ноября 2019 12:48
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Новости Франции. На аукцион в Париже выставлены сапоги, предположительно принадлежавшие Наполеону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доказательство аутентичности пары – клеймо сапожника, у которого обувался император.

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону-1

Специалисты предполагают, что Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены, где скончался в 1821 году. Во Францию обувь привез адъютант, сопровождавший его в ссылке.

Торги пройдут в Париже 30 ноября. Стартовая цена лота – 80 тысяч евро.

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону-4

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону-6

# Аукционы # Фотофакт

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