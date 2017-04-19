Стали известны возможные причины крушения судна «Герои Арсенала»

Спасательная операция осложняется сложными погодными условиями. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. По последним данным МЧС, спасен один член экипажа, еще 11 числятся пропавшими без вести. Состояние спасенного моряка крайне тяжелое, у него сильное переохлаждение.

Напомним, в ночь на 19 апреля сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря. На борту находились 12 моряков: двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии (здесь подробнее).

Сухогруз пропал с радаров в трехбалльный шторм.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что причин крушения сухогруза может быть несколько.

Константин Сивков (его слова приводит РИА «Новости»):

Одна из причин может быть техническая, связанная с состоянием корпуса. При длинной волне корпус может работать на излом, что приводит к разлому корабля. Есть еще вариант: при неграмотном маневрировании на большой волне, если корабль идет лагом к волне, то есть бортом, то он может перевернуться. Но при волнении в четыре балла это неактуально. Корабли такого класса, как правило, имеют мореходность минимум пять баллов.