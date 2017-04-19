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Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту

19 апреля 2017 06:50
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В Черном море продолжаются поиски затонувшего этой ночью сухогруза. Судно пропало с радаров в районе Керченской пролива. Не исключено, что причиной всему стал почти четырехбалльный шторм. Волны высотой в 3 метра до сих пор затрудняют доступ спасателей к месту трагедии.

По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, на борту находились 12 человек: 9 россиян, двое граждан Украины и один гражданин Грузии.

В крымском управлении МЧС подтвердили, что одного из 12 моряков удалось поднять на борт в состоянии сильного переохлаждения. К четверым обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кораблекрушения

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