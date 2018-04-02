Стали известны итоги президентских выборов в Коста-Рике

Новости Коста-Рики. На выборах президента в Коста-Рике побеждает кандидат от партии «Гражданское действие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту обработано уже более 95 % бюллетеней.

По официальным данным, в копилке Альварадо Кесада оказалось свыше 60% голосов избирателей. У его противника от оппозиции чуть менее 40. В должность новый глава государства вступит 8 мая. Президент Коста-Рики избирается на 4 года.