Прямой эфир

Стали известны итоги президентских выборов в Коста-Рике

02 апреля 2018 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Коста-Рики. На выборах президента в Коста-Рике побеждает кандидат от партии «Гражданское действие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту обработано уже более 95 % бюллетеней.

Стали известны итоги президентских выборов в Коста-Рике-1

По официальным данным, в копилке Альварадо Кесада оказалось свыше 60% голосов избирателей. У его противника от оппозиции чуть менее 40. В должность новый глава государства вступит 8 мая. Президент Коста-Рики избирается на 4 года.

# Президентские выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов
02 апреля 2018 09:07

В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов

Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном
02 апреля 2018 08:47

Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт
02 апреля 2018 08:46

С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт