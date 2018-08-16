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США ввели санкции против компаний, сотрудничающих с КНДР

16 августа 2018 12:03
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Новости США. США ввели очередной пакет санкций, на этот раз в отношении зарубежных компаний, которые сотрудничают с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ввели санкции против компаний, сотрудничающих с КНДР-1

Речь, в частности, о российской «Профинет», которую американская сторона обвиняет в предоставлении услуг суднам под флагом Северной Кореи. Также ограничения коснутся китайской и сингапурской компаний. Совместно они якобы помогали поставлять в КНДР незаконную продукцию, на чем заработали более миллиарда долларов. Российский МИД уже назвал обвинения Вашингтона абсурдными и бездоказательными.

# Санкции # Фотофакт

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