США ввели санкции против компаний, сотрудничающих с КНДР

Новости США. США ввели очередной пакет санкций, на этот раз в отношении зарубежных компаний, которые сотрудничают с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, в частности, о российской «Профинет», которую американская сторона обвиняет в предоставлении услуг суднам под флагом Северной Кореи. Также ограничения коснутся китайской и сингапурской компаний. Совместно они якобы помогали поставлять в КНДР незаконную продукцию, на чем заработали более миллиарда долларов. Российский МИД уже назвал обвинения Вашингтона абсурдными и бездоказательными.