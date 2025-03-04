Глава ЕК предложила увеличить расходы на оборону стран ЕС на 1,5 процента ВВП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает новый кредитный режим в размере 150 миллиардов евро для повышения расходов на оборону и военные поставки в Украину. Она призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5 % ВВП, что позволило бы получить около 650 миллиардов евро в течение 4 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, план по перевооружению Европы может привлечь около 800 миллиардов евро инвестиций. Эти предложения фон дер Ляйен направлены на саммит ЕС, который состоится 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности в Европе.
В то же время телеканал Fox News сообщил, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока глава государства не примет решения относительно готовности Киева к мирным переговорам.
Недавно президент США Дональд Трамп и лидер Украины Зеленский встретились в Белом доме, но встреча закончилась неудачно, и планируемая сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп подверг Зеленского критике за то, что он не был готов к проведению мирных переговоров и продемонстрировал неуважение к Соединенным Штатам. Однако Трамп остается открыт для будущих обсуждений, если Зеленский изменит свою позицию, извинится и выразит готовность к мирным переговорам.