Глава ЕК предложила увеличить расходы на оборону стран ЕС на 1,5 процента ВВП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает новый кредитный режим в размере 150 миллиардов евро для повышения расходов на оборону и военные поставки в Украину. Она призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5 % ВВП, что позволило бы получить около 650 миллиардов евро в течение 4 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, план по перевооружению Европы может привлечь около 800 миллиардов евро инвестиций. Эти предложения фон дер Ляйен направлены на саммит ЕС, который состоится 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности в Европе.