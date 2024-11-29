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США увеличивают выпуск плутониевых сердечников

29 ноября 2024 13:47
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США приступили к модернизации складов и баз в Европе, где хранится их ядерное оружие. Об этом сообщил ряд мировых СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США увеличивают выпуск плутониевых сердечников-2

В программу входит повышение безопасности подземных хранилищ, установка нового оборудования на самолеты, способных нести ракеты с атомными боеголовками, и обновление программного обеспечения. В настоящее время американские ядерные бомбы хранятся на шести базах в пяти странах НАТО. Свое атомное оружие есть только у Франции и Великобритании. 

Вся эта система, которая находится за многие тысячи километров от территории самих Соединенных Штатов, входит в программу так называемого ядерного сдерживания. Возможно, благодаря ей в Европу поступит дополнительная партия этих разрушительных боеприпасов и американские военные намерены оборудовать для этого около 200 хранилищ. 

Вашингтон готовит свое оружие не только за пределами страны, но и у себя. США приступили к увеличению выпуска плутониевых сердечников, без которых невозможно производство ядерных боеприпасов. На эти цели будет потрачено 140 миллиардов долларов.

# НАТО

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