США признали оппозиционного кандидата победителем президентских выборов в Венесуэле

К зарубежным новостям. Несмотря на стабилизацию протестной обстановки в Венесуэле после президентских выборов, коллективный Запад продолжает накалять обстановку извне. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон признает победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, а результаты национального избирательного совета считает недействительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные выступления со стороны американцев становятся уже не единичным случаем. В 2019 году в разгар политического кризиса – Белый Дом пытался сместить законноизбранного президента Николаса Мадуро и поставить во главе государства спикера парламента Хуана Гуайдо. Но планы Вашингтона не увенчались успехом, Гуайдо распустил свое нелегитимное правительство, а прокуратура страны выдала ордер на его арест по факту растраты госсредств. Теперь Госдеп планируют взять реванш у Каракаса. Однако, как сказал Николас Мадуро, никакое давление из-за границы не сможет сломить народ Венесуэлы на пути к построению независимой, суверенной и демократической политики.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Соединенные Штаты с их ложной дипломатией хотят создать цветную революцию в Венесуэле. Конечно, мы вели переговоры с Вашингтоном добросовестно, но они не выполнили своих же обещаний. Они лжецы и обманщики.