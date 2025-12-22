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Назначенный трампом спецпосланник подтвердил намерение присоединить Гренландию

22 декабря 2025 10:23
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Назначенный трампом спецпосланник подтвердил намерение присоединить Гренландию-0

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за назначение его на должность специального посланника в Гренландии и подтвердил цель присоединения острова к США. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что новый пост не будет мешать его работе в качестве губернатора.

«Благодарю, президент Трамп! Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США», – говорится в публикации в соцсети X. 

Трамп не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности, не исключая силового сценария. Бывший премьер-министр острова Муте Эгеде в свою очередь заявил, что Гренландия не продается. Гренландия, которая является автономной частью Дании, получила право на самоуправление в 2009 году.

Фото: pixabay

# Международная политика

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