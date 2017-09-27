Видео очевидцев: взрывы на складах оружия под Винницей

Сообщение о ЧП поступило в службы спасения 27 сентября после 22:00.

Новости Украины. В Винницкой области Украины закрыто небо над горящими складами с оружием и боеприпасами. Радиус запрета полетов – 50 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу же начали эвакуировать население. Свои жилища покинули около 30 тысяч человек. Автомобильные дороги в районе происшествия перекрыты. Приостановлено также движение поездов.

Несколько снарядов уже попали в жилые дома.

Возник пожар, однако спасателям удалось оперативно его потушить. Известно, что на складах хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. Огнем охвачена 10 часть территории.