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США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса

23 апреля 2020 08:48
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Новости США. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в ближайшие два месяца в США не смогут въехать иностранные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса-1

Исключение сделают лишь для работников медицинской сферы, которые могут бороться с распространением заболевания, а также для временных работников фермерских хозяйств.

США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса-4

Ограничения касаются лиц, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов.

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По мнению главы Белого дома, эта мера поможет защитить интересы американцев и гарантировать получение рабочего места после снятия ограничений. Впоследствии запрет на иммиграцию может быть продлен либо отменен.

США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса-7

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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