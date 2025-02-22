Они помилованы Президентом и готовы начать жизнь с чистого листа. О жизни белорусов после амнистии

А сейчас к чрезвычайно чувствительному вопросу «преступления и наказания». Да, безусловно, ответственность неотвратима – такова «буква закона». Но с другой стороны, если человек искренне раскаялся в содеянном, он вправе рассчитывать на гуманный подход со стороны государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последний год Президент помиловал около 300 осужденных по разным статьям, в том числе за экстремистскую деятельность в 2020 году. Кроме того, тем, кто готов начать жизнь с чистого листа и по той самой букве закона, государство тоже готово «подставить плечо». Особенные истории в репортаже Галины Буро.

В 2020 году ему было всего 19. Молодой горячий студент химического факультета столичного вуза Артем Боярский и сам не заметил, как попал под влияние интернета и нахимичил: стал модератором экстремистского Telegram-канала, ходил на протесты. Расплата за экстремизм – исключение из университета и 5 лет колонии усиленного режима. Через 4 года переосмысления жизни решился обратиться к Президенту с просьбой о помиловании. Галина Буро, корреспондент:

Вот интересный факт. Вы обратились к Президенту, против которого вы выступали, и он вас помиловал. Как оцениваете этот момент для себя?

Артем Боярский, житель Гродно:

Я благодарен за то доверие, что мне оказали, что дали возможность продолжить жить на воле. Сейчас стараюсь вести правопослушный образ жизни, нашел работу в строительном магазине, стажируюсь. Планирую, если получится и меня примут, восстановиться в БГУ на ту же специальность, чтобы доучиться и потом по специальности работать, чтобы, возможно, участвовать в разработке и производстве лекарств.