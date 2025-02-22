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В Минске возложили цветы к монументу Победы

22 февраля 2025 17:26
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Накануне Дня защитников Отечества, к счастью, многолюдно у монументов и мемориалов, воздвигнутых в память о героях, которые заплатили самую высокую цену за мирное небо над нашей землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске возложили цветы к монументу Победы-2

Сегодня те, кто продолжает славные традиции предков-победителей, сохраняет мир и стабильность на нашей земле, у величественного обелиска в сердце столицы. Руководство и сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности и Министерства обороны Беларуси возложили венки и цветы к подножию монумента Победы.

# Великая Отечественная война

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