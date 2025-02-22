В Минске возложили цветы к монументу Победы

Они помилованы Президентом и готовы начать жизнь с чистого листа. О жизни белорусов после амнистии

Только за последний год Президент помиловал около 300 осужденных по разным статьям, в том числе за экстремистскую деятельность в 2020 году. Кроме того, тем, кто готов начать жизнь с чистого листа и по той самой букве закона, государство тоже готово «подставить плечо».