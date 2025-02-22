В Минске возложили цветы к монументу Победы

Накануне Дня защитников Отечества, к счастью, многолюдно у монументов и мемориалов, воздвигнутых в память о героях, которые заплатили самую высокую цену за мирное небо над нашей землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Дня защитников Отечества, к счастью, многолюдно у монументов и мемориалов, воздвигнутых в память о героях, которые заплатили самую высокую цену за мирное небо над нашей землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня те, кто продолжает славные традиции предков-победителей, сохраняет мир и стабильность на нашей земле, у величественного обелиска в сердце столицы. Руководство и сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности и Министерства обороны Беларуси возложили венки и цветы к подножию монумента Победы.