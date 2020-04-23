Магазины, уличные кафе и музеи. Какие заведения снова заработают в Литве в ближайшее время

На фоне пандемии коронавируса бизнес Литвы возобновляет деятельность. Со следующей недели при условии сохранения определенных мер предосторожности в стране смогут открыться музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и салоны красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время заработают магазины в торговых центрах. Гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, посещать зоопарки и ботанические сады.

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В стране уже работают мелкие ремонтные мастерские, предприятия бытовых услуг, а также магазины непищевых товаров, у которых есть отдельный вход с улицы. Тем не менее, карантин в Литве будет действовать как минимум до 11 мая.