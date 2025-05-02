Прямой эфир

США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам

02 мая 2025 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам. Стороны будут совместно добывать полезные ископаемые на украинской территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам-2

Комментируя соглашение, Дональд Трамп сообщил, что американская сторона получит более 350 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем потрачено на Украину. Такую сумму Джо Байден направил Киеву «наличными и военной техникой». По словам нынешнего главы Белого дома, соглашение обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет приступить к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп объявил 8 мая и 11 ноября Днями Победы в мировых войнах
02 мая 2025 07:18

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября Днями Победы в мировых войнах

На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм
02 мая 2025 06:23

На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм

Более 20% жителей ЕС сталкиваются с риском бедности – Евростат
02 мая 2025 06:21

Более 20% жителей ЕС сталкиваются с риском бедности – Евростат