США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам. Стороны будут совместно добывать полезные ископаемые на украинской территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя соглашение, Дональд Трамп сообщил, что американская сторона получит более 350 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем потрачено на Украину. Такую сумму Джо Байден направил Киеву «наличными и военной техникой». По словам нынешнего главы Белого дома, соглашение обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет приступить к добыче полезных ископаемых на территории Украины.