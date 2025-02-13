США и Россия приступили к формированию переговорных групп для диалога лидеров двух стран – Песков

А теперь к событию, которое без преувеличения обсуждает вся мировая общественность. США и Россия приступили к формированию переговорных групп для диалога лидеров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что важным шагом в восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном стал недавний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 12 февраля. В ходе беседы лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились о немедленном начале переговоров. Трамп также заявил, что в состав американской делегации войдут ключевые фигуры, такие как госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Дмитрий Песков не стал раскрывать имена российских кандидатов для переговорной группы, подчеркнув, что эта информация станет известна позднее.