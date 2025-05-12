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США и КНР договорились о взаимном снижении пошлин до 10%

12 мая 2025 08:53
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США и КНР договорились о взаимном снижении пошлин до 10%-0

США и Китай согласились снизить тарифы до 10% после двух дней переговоров в Женеве. США сократят дополнительные пошлины на китайские товары на 24 п. п. в течении 90 дней, сохраняя основную ставку на уровне 10 %. Об этом пишет ТАСС.

Китай предпримет аналогичные меры. Ранее США ввели тарифы на товары из 185 стран, но Россия в список не попала.

С 3 апреля также действуют 25-% пошлины на импортные автомобили. 9 апреля американский президент объявил о 90-дневной паузе в дополнительных пошлинах для ряда государств, но при этом повысил тарифы на китайскую продукцию до 125 %, что вместе с предыдущими мерами довело их до 145 %.

Фото: pixabay

# Международная политика

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