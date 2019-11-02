В Нью-Дели из-за сильного смога объявлен режим ЧС

Новости Индии. В Нью-Дели объявлен режим ЧС. Индийскую столицу затянул сильный смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти города выдали местным жителям уже более 5 миллионов респираторов. Сейчас концентрация вредных частиц в 20 раз выше допустимых значений. В Нью-Дели и соседних штатах приостановили строительные работы и запретили устраивать фейерверки, временно закрыты школы.

Предположительно в появлении опасного смога виноваты фермеры. Каждую осень после уборки урожая они сжигают отходы – десятки миллионов тонн. Ситуацию усугубляют и выхлопы автомобилей. Поэтому со следующей недели в Нью-Дели ограничат движение транспорта.