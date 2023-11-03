Путин: Запад хотел победить Россию военным путем, а сейчас поёт по-другому

Президент РФ Владимир Путин рассказал о позиции Запада по отношению к России, заметив, что раньше западные страны хотели победить Россию на поле боя, а сейчас их риторика изменилась. Об этом сообщает ТАСС.

«В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», – заявил российский лидер.

Он особо подчеркнул, что это не означает, что России следует себя вести агрессивно, а нужно оставаться суверенной и самостоятельной во всех отношениях. Путин также отметил важность развития экономики реального производства, которое, по его мнению, связано с мировой экономикой.