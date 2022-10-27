США хотят как можно быстрее разместить в Европе свои модернизированные ядерные бомбы

Их намерены доставить на базы НАТО уже в декабре, хотя по первоначальному замыслу они должны были добраться до континента лишь к весне 2023 года. Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники. Оказывается, этот вопрос обсуждался на закрытом заседании НАТО в Брюсселе. Сообщение вызвало эффект разорвавшейся бомбы. В ответ на это пресс-секретарь Пентагона заявил, что США уже нескольких лет занимаются модернизацией атомного оружия и не собираются обсуждать в деталях вопрос о своем ядерном арсенале.