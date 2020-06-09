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Ещё 600 млрд евро. ЕЦБ расширяет программу поддержки экономики Евросоюза

09 июня 2020 06:32
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Новости мира. Беспрецедентный спад в экономике валютного блока и дополнительное снижение прогнозов по инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё 600 млрд евро. ЕЦБ расширяет программу поддержки экономики Евросоюза-1

Этим объяснил Европейский центральный банк свое решение о дополнительном увеличении программы выкупа активов еще на 600 млрд евро.

Ещё 600 млрд евро. ЕЦБ расширяет программу поддержки экономики Евросоюза-4

Действие программы продлевается на полгода (как минимум до конца июня 2021-го) – до тех пор, пока регулятор не решит, что экономика ЕС оправилась от последствий пандемии. Ставки при этом оставлены без изменений. Глава ЕЦБ также отметила, что темпы восстановления экономики пока несопоставимы со скоростью, с которой разворачивался кризис. Такое падение окажет понижающее давление и на темпы инфляции.

По прогнозу регулятора, в целом по году спад составит 8,7 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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