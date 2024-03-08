Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами в сфере цветочного экспорта

Есть страны, чье экономическое процветание напрямую зависит от праздников. Вернее, от главного их атрибута – цветов. Бесспорным и абсолютным лидером в этом бизнесе считаются Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за 2023 год на торговле этим красивым товаром они умудрились заработать 4 миллиарда 600 миллионов долларов, отправив на экспорт 552 тысячи тонн цветов. В тройку главных «клумб» мира также вошли Колумбия, которой цветы принесли более миллиарда долларов, и Эквадор, заработавший на них 987 миллионов долларов.