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Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами в сфере цветочного экспорта

08 марта 2024 10:32
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Есть страны, чье экономическое процветание напрямую зависит от праздников. Вернее, от главного их атрибута – цветов. Бесспорным и абсолютным лидером в этом бизнесе считаются Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами в сфере цветочного экспорта-1

Только за 2023 год на торговле этим красивым товаром они умудрились заработать 4 миллиарда 600 миллионов долларов, отправив на экспорт 552 тысячи тонн цветов. В тройку главных «клумб» мира также вошли Колумбия, которой цветы принесли более миллиарда долларов, и Эквадор, заработавший на них 987 миллионов долларов.

# Экспорт

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