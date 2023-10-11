Сразу два командующих польской армией подали в отставку из-за недовольства Блащаком

Забота о безопасности граждан – одна из ключевых задач любого государства. Однако в ряде стран эти цели уходят на задний план. До выборов в Польше остается несколько дней. Без скандалов по-прежнему не обходится. Накануне в отставку подали сразу два командующих польской армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации СМИ, причиной стал их конфликт с главой Минобороны Польши. Недовольство Блащаком в военных кругах растет. Дело в его недальновидных, а порой и откровенно глупых решениях. Не понимают их иногда даже сами подчиненные. По приказу главы военного ведомства к границе с Беларусью стянут дополнительный контингент военнослужащих. Это около тысячи солдат и 200 единиц техники. Никаких конкретных задач перед ними не ставили. Бесцельное нахождение у границы создает повышенные риски для самих же польских солдат. Они становятся жертвами несчастных случаев. Сами поляки считают, что милитаризация страны и увеличение контингента у границ лишь способ правящей партии создать видимость заботы о населении.