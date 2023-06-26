В США поезд с опасными веществами рухнул в реку из-за обрушения моста

Новости США. Инцидент в американском штате Монтана. Поезд с опасными веществами рухнул в реку. К железнодорожной аварии привело обрушение моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате в воде оказались несколько цистерн. В них перевозили нефтепродукты, асфальт и расплавленную серу. Власти ввели чрезвычайные меры и призвали население не пользоваться водой в районе места аварии. Там проводятся масштабные аварийно-спасательные работы.