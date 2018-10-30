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В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

30 октября 2018 11:59
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Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета -1

Образцы генетического материала для установления личности были собраны у полутора сотен родственников пропавших пассажиров.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета -4

Тем временем на месте крушения лайнера продолжают работать бригады сотрудников экстренных служб. Черные ящики до сих пор не обнаружены. К их поиску подключаются специалисты из США и Сингапура.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

Воздушное судно упало в море накануне. На борту находились 189 человек. Все они погибли.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета -7

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета -9

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета -11

# Крушение # Фотофакт

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