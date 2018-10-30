В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образцы генетического материала для установления личности были собраны у полутора сотен родственников пропавших пассажиров.

Тем временем на месте крушения лайнера продолжают работать бригады сотрудников экстренных служб. Черные ящики до сих пор не обнаружены. К их поиску подключаются специалисты из США и Сингапура.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

Воздушное судно упало в море накануне. На борту находились 189 человек. Все они погибли.