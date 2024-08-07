В США опасаются повторного покушения на Дональда Трампа

В США опасаются, что ситуация с покушением на Дональда Трампа может повториться. Об этом заявил сенатор от штата Миссури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, ведущий специалист секретной службы, которая присутствовала на митинге в Пенсильвании, не смогла обеспечить адекватные меры безопасности и не проверяла документы посетителей, хотя были сигналы о подозрительных личностях в районе проведения встречи.

Сейчас, по словам конгрессмена, агент продолжает работу. Более того, персонал, который обеспечивал охрану мероприятия, состоял из сотрудников Министерства внутренней безопасности, а они никогда до этого не работали на митингах и не получили необходимые инструкции.