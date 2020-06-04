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SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников

04 июня 2020 09:28
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Новости мира. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников -1

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Старт несколько раз переносили, в том числе из-за неблагоприятной погоды. Теперь число спутников на орбите достигло 480.

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников -4

Напомним, сеть Starlink в будущем должна обеспечить всех жителей Земли доступом к высокоскоростному интернету из любой точки планеты. Чтобы полностью реализовать проект, на орбиту планируется вывести 12 тысяч спутников. Для этого компании Илона Маска понадобится примерно 10 миллиардов долларов.

# Космос # Илон Маск # Фотофакт

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