SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников

Новости мира. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Старт несколько раз переносили, в том числе из-за неблагоприятной погоды. Теперь число спутников на орбите достигло 480.