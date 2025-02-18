Прямой эфир

В столице Саудовской Аравии начались переговоры делегаций РФ и США

18 февраля 2025 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эр-Рияде российско-американские переговоры на высшем уровне начали без предварительного разговора и рукопожатий. Делегации сидят за одним столом: справа – российская сторона, слева – американская. С российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с США – помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встречу ведут представители Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС.

В столице Саудовской Аравии начались переговоры делегаций РФ и США-1

Фото: pixabay

На встрече присутствует глава РФПИ Кирилл Дмитриев, давший комментарии прессе. Журналисты из России и США были одновременно проведены к месту встречи, ждали в разных концах здания и вошли в зал, когда переговорщики уже заняли свои места.

Встреча проходит во дворце членов королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин, а на входе висят флаги России, США и Саудовской Аравии и постелена пурпурная ковровая дорожка.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений
18 февраля 2025 08:04

В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений

WP: Европа намерена отправить в Украину 25-30 тысяч военных
18 февраля 2025 07:45

WP: Европа намерена отправить в Украину 25-30 тысяч военных

В Якутске самолет Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси
18 февраля 2025 07:40

В Якутске самолет Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси