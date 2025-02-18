В столице Саудовской Аравии начались переговоры делегаций РФ и США

В Эр-Рияде российско-американские переговоры на высшем уровне начали без предварительного разговора и рукопожатий. Делегации сидят за одним столом: справа – российская сторона, слева – американская. С российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с США – помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встречу ведут представители Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС.

На встрече присутствует глава РФПИ Кирилл Дмитриев, давший комментарии прессе. Журналисты из России и США были одновременно проведены к месту встречи, ждали в разных концах здания и вошли в зал, когда переговорщики уже заняли свои места.

Встреча проходит во дворце членов королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин, а на входе висят флаги России, США и Саудовской Аравии и постелена пурпурная ковровая дорожка.