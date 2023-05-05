Прямой эфир

Советник гендиректора «Росэнергоатома»: есть риск затопления Запорожской АЭС

05 мая 2023 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за повышения воды в Каховском водохранилище возможен прорыв дамбы, в результате чего произойдет затопление территории Запорожской АЭС и трех близлежащих населенных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

В подобной ситуации затопленными окажутся питающие АЭС линии и насосные станции, что приведет к возникновению функциональных неполадок и вызовет проблемы с ядерной безопасностью. Ренат Карчаа предложил два способа решения проблемы: либо Украина останавливает обстрелы и позволяет починить пострадавшие шандоры дамбы, тогда можно будет спустить воду и нейтрализовать возникшую проблему, либо придется эвакуировать людей. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Каховском водохранилище наблюдается повышение уровня воды на 2,5 метра сверх нормы. Может случиться прорыв дамбы и затопление территорий, где проживают люди.

# Международная политика # Владимир Рогов

Другие новости рубрики

Все новости
Развернули флаги. Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре
05 мая 2023 11:29

Развернули флаги. Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре

Newsweek: Путин готовит «сюрприз» Украине перед наступлением ВСУ
05 мая 2023 11:09

Newsweek: Путин готовит «сюрприз» Украине перед наступлением ВСУ

Вучич поручил ужесточить правила хранения оружия и разоружить Сербию
05 мая 2023 11:06

Вучич поручил ужесточить правила хранения оружия и разоружить Сербию