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Совбезу ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем

12 мая 2021 20:12
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Совету Безопасности ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка остается по-прежнему непростой. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю

Совбезу ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем-1

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?

Напомним, боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть многочисленные жертвы, десятки людей ранены.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон

Известно, что ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе, но при условии, что международное сообщество «окажет необходимое давление» на израильскую сторону.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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