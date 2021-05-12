Совбезу ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем

Совету Безопасности ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка остается по-прежнему непростой. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?

Напомним, боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть многочисленные жертвы, десятки людей ранены.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон

Известно, что ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе, но при условии, что международное сообщество «окажет необходимое давление» на израильскую сторону.