Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе

Международное сообщество продолжает следить за развитием ситуации в Нагорном Карабахе. На фоне эскалации конфликта в регионе Совет Безопасности ООН проведет 29 сентября экстренное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу инициировал ряд европейских стран. Она состоится в формате закрытых консультаций. Ожидается, что участие в обсуждении примут только дипломаты 15 государств Совбеза без представителей сторон конфликта.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в минувшие выходные. Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в провокациях и начале обстрелов. Обе противоборствующие силы сообщают о погибших и раненых среди военных и мирного населения. И в Армении, и в Азербайджане объявлено военное положение.