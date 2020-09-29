Прямой эфир

Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе

29 сентября 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международное сообщество продолжает следить за развитием ситуации в Нагорном Карабахе. На фоне эскалации конфликта в регионе Совет Безопасности ООН проведет 29 сентября экстренное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе-1

Встречу инициировал ряд европейских стран. Она состоится в формате закрытых консультаций. Ожидается, что участие в обсуждении примут только дипломаты 15 государств Совбеза без представителей сторон конфликта.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в минувшие выходные. Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в провокациях и начале обстрелов. Обе противоборствующие силы сообщают о погибших и раненых среди военных и мирного населения. И в Армении, и в Азербайджане объявлено военное положение.

Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе-4

Многие государства и международные организации призывают стороны разрешить ситуацию мирно и возобновить переговоры. 29 сентября МИД Беларуси призвал страны как можно скорее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили готовность оказать любое содействие в продвижении диалога.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сейчас мы должны о себе заявить и сказать: «Хватит!» Жители Европы протестует против карантина
28 сентября 2020 20:14

«Сейчас мы должны о себе заявить и сказать: «Хватит!» Жители Европы протестует против карантина

Украина отменила запрет на въезд в страну для иностранцев
28 сентября 2020 19:36

Украина отменила запрет на въезд в страну для иностранцев

Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются
28 сентября 2020 16:55

Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются