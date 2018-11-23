Более 30 человек погибли в терактах в Пакистане

Новости Пакистана. Сразу две атаки устроили террористы в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрыв прогремел в городе Хангу, у входа в мечеть. Жертвами нападения стали 30 человек. Еще несколько десятков пострадали.

А в Карачи целью боевиков стало генконсульство Китая. Террористы подъехали к зданию на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Они попытались прорваться внутрь, однако были остановлены охраной. Завязалась перестрелка. Злоумышленников удалось ликвидировать. Двое полицейских были убиты. Еще один доставлен в больницу.