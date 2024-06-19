Посол Эстонии в Киеве заявила о возможной отправке войск в Украину

Эстония может отправить свои войска в Украину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таллин готов к обсуждению вопроса. Об этом сообщила посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк в интервью украинскому изданию.

Согласно ее заявлению, Минобороны Эстонии обсуждает эту тему и надеется на поддержку НАТО и Евросоюза. Кольк назвала Таллин «номером один по объему помощи Украине по отношению к ВВП». По ее словам, Киеву были переданы ракетные комплексы, боеприпасы, дроны. А в следующие четыре года на эти цели будет выделяться 25 сотых процента ВВП Эстонии. Остается добавить, что чаще всего о возможной отправке своих войск в Украину заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, его инициативу поддержали лишь страны Балтии.