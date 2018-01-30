В Нигерии переполненный автобус врезался в грузовик, погибли более 20 человек

Новости Нигерии. Не менее 20 жителей стали жертвами аварии недалеко от столицы Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, не справился с управлением и врезался в грузовик. 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Медики следят за состоянием 7 пострадавших. По информации специалистов в салоне транспортного средства, рассчитанного на 16 человек, перевозили 30. Перегруз и стал причиной ДТП.