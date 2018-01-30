В самом криминальном городе Мексики обнаружили 340 тайных захоронений

Новости Мексики. В мексиканском Веракрусе за 2017 год обнаружили более 340 тайных захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил генеральный прокурор штата. Шокирующие находки были сделаны в 44 муниципалитетах. На данный момент идентифицировать удалось чуть более 110 останков.

Уровень насилия в 2017 году стал самым высоким в стране за последние 20 лет. В среднем в день здесь убивают около 80 человек. В штате Веракрус с 2010 года без вести пропали более 3 с половиной тысяч жителей.