Прямой эфир

В самом криминальном городе Мексики обнаружили 340 тайных захоронений

30 января 2018 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В мексиканском Веракрусе за 2017 год обнаружили более 340 тайных захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом криминальном городе Мексики обнаружили 340 тайных захоронений-1

Об этом сообщил генеральный прокурор штата. Шокирующие находки были сделаны в 44 муниципалитетах. На данный момент идентифицировать удалось чуть более 110 останков.

Уровень насилия в 2017 году стал самым высоким в стране за последние 20 лет. В среднем в день здесь убивают около 80 человек. В штате Веракрус с 2010 года без вести пропали более 3 с половиной тысяч жителей.

# Фотофакт # Перезахоронение останков

Другие новости рубрики

Все новости
В Нигерии переполненный автобус врезался в грузовик, погибли более 20 человек
30 января 2018 10:11

В Нигерии переполненный автобус врезался в грузовик, погибли более 20 человек

В Бишкеке загорелся Ошский рынок
30 января 2018 10:07

В Бишкеке загорелся Ошский рынок

33 депутата проголосовали за лишение Польши права голоса в совете Евросоюза
30 января 2018 10:01

33 депутата проголосовали за лишение Польши права голоса в совете Евросоюза