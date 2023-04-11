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Сотни гектаров леса горят на востоке Южной Кореи

11 апреля 2023 09:01
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Новости Южной Кореи. Сильный лесной пожар вспыхнул на востоке Южной Кореи. За несколько часов небольшой очаг превратился в пылающий массив площадью несколько сотен гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни гектаров леса горят на востоке Южной Кореи-1

На борьбу с огнем брошены более 570 пожарных, шесть вертолетов и свыше 40 единиц спецтехники. Однако из-за засухи и сильного ветра взять ситуацию под контроль пока не удается. Огонь вплотную приблизился к жилым кварталам города Каннын, пришлось срочно эвакуировать несколько десятков человек.

# Пожар # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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