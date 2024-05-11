4 человека погибли из-за торнадо в США

На США обрушились Торнадо. Известно о четырех погибших. От удара стихии пострадали сразу несколько штатов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Теннесси и Мичигане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь за сутки зафиксировали 25 смерчей. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены несколько домов и объектов инфраструктуры. Без света остались как минимум 30 тысяч жителей. Власти Мичигана объявили режим чрезвычайной ситуации.

Полиция подсчитывает ущерб, продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. С начала недели ураган пронесся по 18 американским штатам.