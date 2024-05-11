Прямой эфир

4 человека погибли из-за торнадо в США

11 мая 2024 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На США обрушились Торнадо. Известно о четырех погибших. От удара стихии пострадали сразу несколько штатов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Теннесси и Мичигане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли из-за торнадо в США-1

Здесь за сутки зафиксировали 25 смерчей. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены несколько домов и объектов инфраструктуры. Без света остались как минимум 30 тысяч жителей. Власти Мичигана объявили режим чрезвычайной ситуации.

Полиция подсчитывает ущерб, продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. С начала недели ураган пронесся по 18 американским штатам.

# Природные катаклизмы # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
МО России сообщило о 21 сбитом реактивном снаряде и 9 БПЛА в Белгородской области
11 мая 2024 08:20

МО России сообщило о 21 сбитом реактивном снаряде и 9 БПЛА в Белгородской области

Welt: Евросоюз утвердил черновик соглашения по гарантиям для Украины
11 мая 2024 08:01

Welt: Евросоюз утвердил черновик соглашения по гарантиям для Украины

Число погибших при падении автобуса в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек
11 мая 2024 07:32

Число погибших при падении автобуса в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек

«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев
10 мая 2024 19:57

«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев

В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие
10 мая 2024 19:57

В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие

По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела
10 мая 2024 17:50

По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела

Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города
10 мая 2024 17:48

Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну
10 мая 2024 17:10

В Польше создана комиссия по вопросам влияния Беларуси и России на страну

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей
10 мая 2024 17:02

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей

Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими
10 мая 2024 13:51

Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос
10 мая 2024 13:39

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам
10 мая 2024 13:39

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам