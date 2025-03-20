Состояние папы Римского улучшается – больше не нужна вентиляция легких по ночам

Папа Римский Франциск, проходящий курс лечения от воспаления легких, уже не нуждается в ночной вентиляции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.
Папа Римский Франциск, проходящий курс лечения от воспаления легких, уже не нуждается в ночной вентиляции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.
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Его состояние стабильно, а прогресс обеспечивается физиотерапией.
Папа Римский перенес двустороннюю пневмонию и ряд респираторных кризов, но его лечение продолжает приносить улучшения.