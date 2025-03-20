Прямой эфир

Состояние папы Римского улучшается – больше не нужна вентиляция легких по ночам

20 марта 2025 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Папа Римский Франциск, проходящий курс лечения от воспаления легких, уже не нуждается в ночной вентиляции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.

Состояние папы Римского улучшается – больше не нужна вентиляция легких по ночам-1

Фото: pixabay

Его состояние стабильно, а прогресс обеспечивается физиотерапией. 

Папа Римский перенес двустороннюю пневмонию и ряд респираторных кризов, но его лечение продолжает приносить улучшения.

# Папа Римский # Папа Римский Франциск

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп предложил Зеленскому передать АЭС США
20 марта 2025 08:51

Трамп предложил Зеленскому передать АЭС США

В Венгрии заявили, что Украина может стать буферной зоной между РФ и ЕС
20 марта 2025 08:44

В Венгрии заявили, что Украина может стать буферной зоной между РФ и ЕС

Politico: в ЕС разошлись во мнениях по ответным мерам на пошлины США
20 марта 2025 08:25

Politico: в ЕС разошлись во мнениях по ответным мерам на пошлины США