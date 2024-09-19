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Состояние основательницы Wildberries Бакальчук сократилось вдвое

19 сентября 2024 11:21
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Состояние Татьяны Бакальчук, богатейшей женщины России, уменьшилось в два раза после слияния Wildberries с оператором внешней рекламы Russ. Об этом пишет Forbes.

Компании Russ передали 35 % акций предприятия, что снизило ее чистую прибыль с $7,9 млрд до $4,1 млрд.

Wildberries передала 27 из 30 своих дочерних компаний в новую объединенную структуру, а Russ получила 35% акций.

Развод Бакальчук с мужем стал причиной публичного конфликта и попытки разделить Wildberries. 18 сентября у офиса фирмы произошла перестрелка, в которой погибли два человека.

# Звезды

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