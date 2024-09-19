Впервые за 4 года. ФРС США снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США сократила базовую процентную ставку, уменьшив ее на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% годовых. Это стало первым понижением ставки с 2020 года, а ведь аналитики ожидали более консервативное снижение до диапазона 5-5,25 %. Об этом пишет ТАСС.

Причиной решения о снижении ставки стали рост инфляции и баланс рисков. Хотя показатели экономической деятельности повышаются, рост занятости замедлился, а уровень по безработице стал выше.

Инфляция приблизилась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается немного выше. Целью Комитета является максимальное увеличение занятости и поддержание уровня инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет будет продолжать оценивать данные и риски, чтобы вносить коррективы в процентную ставку.

Кроме того, ФРС планирует сократить свои запасы казначейских бумаг и других активов.