Politico: Фон дер Ляйен получит неограниченный контроль над политикой ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет иметь «неограниченный контроль» за политикой ЕС после того, как будет сформирован новый состав ЕК, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники. Об этом пишет ТАСС.

По данным источников, после объявления нового состава ЕК стало ясно, что фон дер Ляйен будет иметь еще больший контроль. В числе еврокомиссаров нет критиков ее работы, а такие влиятельные политики, как Тьерри Бретон и Франс Тиммерманс, уже оставили свои посты.

Politico пишет, что фон дер Ляйен уже в первый срок своего правления принимала решения в единоличном порядке, выходя за рамки своих полномочий и принимая во внимание мнение лишь немногих советников. Наивно ожидать, что во второй срок ее стиль управления изменится, говорят источники.