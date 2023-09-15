Украинский президент и его власть может быть уничтожена после обнародования сведений о числе погибших в рядах ВСУ. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Он обратился к правительству страны с требованием раскрыть данные о потерях среди военнослужащих и подверг критике власти за проведение массовых арестов за инакомыслие.

ВСУ уже четвёртый месяц безуспешно пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Средства массовой информации, американские и европейские эксперты отмечают высокую эффективность российских минных полей, а также укрепленной эшелонированной обороны.

