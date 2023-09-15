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Соскин предрек уничтожение Зеленского после раскрытия потерь ВСУ

15 сентября 2023 13:28
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Украинский президент и его власть может быть уничтожена после обнародования сведений о числе погибших в рядах ВСУ. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Он обратился к правительству страны с требованием раскрыть данные о потерях среди военнослужащих и подверг критике власти за проведение массовых арестов за инакомыслие.

ВСУ уже четвёртый месяц безуспешно пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Средства массовой информации, американские и европейские эксперты отмечают высокую эффективность российских минных полей, а также укрепленной эшелонированной обороны.
 

# Международная политика # Леонид Кучма

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