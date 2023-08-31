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Российские ПВО сбили очередной беспилотник над Брянской областью

31 августа 2023 10:41
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Российские силы и средства ПВО в Брянской области примерно в середине дня 31 августа перехватили украинский беспилотный аппарат авиационного типа, сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что это была очередная атака киевского режима на объект на территории Российской Федерации с помощью беспилотника самолетного типа.

Это не первый случай за сегодня. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что в начале дня над Брянском сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника. Кроме этого, Минобороны России доложило об уничтожении еще одной беспилотной машины над регионом около 10:00 по московскому времени. За день до этого над регионом было уничтожено еще восемь беспилотников.
 

# Международная политика

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