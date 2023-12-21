Прямой эфир

ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта коронавируса

21 декабря 2023 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о быстром распространении нового варианта коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта коронавируса-1

Эксперты отмечают, что риск для населения в настоящее время невысок. Существующие вакцины по-прежнему могут обеспечивать защиту. В то же время специалисты предупреждают, что количество случаев заражения этой зимой может увеличиться.

# Коронавирус

Другие новости рубрики

Все новости
Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек, 24 ранено
21 декабря 2023 18:15

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек, 24 ранено

Рада Украины легализовала медицинский каннабис
21 декабря 2023 15:59

Рада Украины легализовала медицинский каннабис

В центре Праги произошла стрельба в университете. Есть погибшие и раненые
21 декабря 2023 15:38

В центре Праги произошла стрельба в университете. Есть погибшие и раненые