ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о быстром распространении нового варианта коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что риск для населения в настоящее время невысок. Существующие вакцины по-прежнему могут обеспечивать защиту. В то же время специалисты предупреждают, что количество случаев заражения этой зимой может увеличиться.